Çorum'da 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı (Çorum Haberleri)

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Çorum'da 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi'nde A.B. (15), daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan R.Y'nin (17) pompalı tüfekle saldırısına uğradı.

Vücuduna saçmalar isabet eden A.B, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

R.Y. gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Çorum Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Çorum Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ÇORUM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...