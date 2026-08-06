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Çorum'da alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı

06.08.2026 10:18

Çorum'da alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı
DHA

Tıra çarpan araç kullanılmaz hale geldi.

DHA
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Çorum'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. 0,72 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, gece saatlerinde Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. A.K. (26) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Yaralanan sürücü A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Polis ekiplerince yapılan kontrolde, A.K.'nin 0.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

 

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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