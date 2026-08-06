Çorum'da alkollü sürücü park halindeki tıra çarptı

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde, A.K.'nin 0.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. A.K. (26) yönetimindeki otomobil , yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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