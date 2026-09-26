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Çorum'da arı can aldı

26.09.2026 15:38

Çorum'da arı can aldı
DHA
DHA
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Çorum'da arının soktuğu 61 yaşındaki Ünal Türk, hayatını kaybetti.

Alaca ilçesi Perçem köyünde 61 yaşındaki Ünal Türk, sokakta yürüdüğü sırada boynundan arı soktu. 

 

Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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