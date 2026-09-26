Çorum'da arı can aldı

Fenalaşan Türk, fenalaşınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün hayatını kaybetti.

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