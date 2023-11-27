Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Mahmut K.Ö. (41), Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı halde bir markete sığınan Mahmut K.Ö'yü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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