Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum Haberleri 28.06.2021 - 17:28 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 17:30
İskilip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısının fazla olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Aşağıörenseki köyünde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karar uyarınca 10 gün giriş çıkışlara izin verilmeyecek köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.
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