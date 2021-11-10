Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Haberler - Çorum Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 14:40
Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Kulaksız 1. Sokak'ta seyir halinde olan Yasin Karabıyık'ın (23) kullandığı motosiklet, yolun kenarında park halindeki otomobile çarptıktan sonra devrilip sürüklendi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Karabıyık, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Genç motosiklet sürücüsü, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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