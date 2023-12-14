Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ahmet E. yönetiminde ki 42 AFF 459 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu Kemallı Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada araçta sıkışan sürücü ile Muhammet A. ve Muhammet T. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

