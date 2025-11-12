Çorum'da iki araç çarpıştı, bir kişi öldü

Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fındık Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücülerden Hasan K. ile araçlarda bulunan Fındık K. (91), Nergis K. (77), Çağrı K. (9) ve Kamile K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

