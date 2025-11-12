Çorum'da iki araç çarpıştı, bir kişi öldü
12.11.2025 16:01
AA
Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Musa K. (53) idaresindeki 06 FC 9158 plakalı otomobil, Çanakçı köyü mevkisinde Hasan K. (85) yönetimindeki 19 AJ 741 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden Hasan K. ile araçlarda bulunan Fındık K. (91), Nergis K. (77), Çağrı K. (9) ve Kamile K. (47) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Fındık Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
YASAL UYARI
ÇORUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇORUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.