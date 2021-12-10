Çorum'da kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Çorum'da, kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişi şapka ve maske takarak, Mecitözü ilçesine bağlı Beyözü köyünde ikamet eden 75 yaşındaki bir vatandaşı kendisini jandarma olarak tanıtıp ziyaret etti.



"Altınlarınızı bir hırsızlık olayı ile kıyaslayacağız" dediği ev sahibinden 6 reşat altını ile bir tam altın alan zanlı, daha sonra evden ayrıldı.



Yaşlı vatandaşın bir süre sonra dolandırıldığını fark edip Mecitözü Jandarma Komutanlığına başvurması üzerine başlatılan çalışmada, Jandarma dedektifleri ve suç araştırma timi (JASAT) zanlının kimliğini belirledi.



Teknik ve fiziki takibe alınan zanlı, Ankara'daki ikametinde gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen bir reşat altını, sahibine teslim edildi.



Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Açıklamada, yaşlı vatandaşa ait altınların kalanının bulunması için çalışmaların devam ettiği vurgulanarak, "Vatandaşlarımızın büyük emek vererek sahip oldukları değerli ziynet eşyalarının kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesini ve bu yolla haksız kazanç elde edilmesini engellemek maksadıyla kendisini savcı, asker, emniyet veya banka görevlisi olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi, bu gibi şüpheli durumların en kısa sürede 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirilmesi, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

