Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Haberler - Çorum Haberleri Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 18:01
Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerince çalışma başlatıldı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki iş yerinde, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin de Alaca ilçesine bağlı köyde saklandığı tespit edildi.
Takibe alınan hükümlüler, saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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