Çorum'da mercek bulutu oluştu
12.11.2025 16:08
Foto: Arşiv
AA
Çorum'un Oğuzlar ilçesi semalarında çok katmanlı oluşan mercek bulutu görüldü.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde mercek bulutu görüldü.
İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.
Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.
