Çorum'da oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı

Çavuş Mahallesi İğci Sokak'taki ikamette, aile fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. (56), oğlu S.A'yı (23) bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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