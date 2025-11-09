Çorum'da otomobil takla attı: 1 yaralı
09.11.2025 10:23
İHA
Çorum’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Çorum-Alaca kara yolu Hatap Barajı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.İ.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrollerde hafif yaralandığı belirlenen sürücü, tedaviyi kabul etmeyerek hastaneye gitmeyi reddetti.
