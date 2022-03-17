Çorum'da pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı soyuldu (Çorum Haberleri)

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kuyumcu dükkanında giren 4 kişi, iş yeri sahibini etkisiz hale getirdikten sonra yüklü miktarda altını alarak kaçtı.

Haberler - Çorum Haberleri Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 12:14

Çorum'da pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı soyuldu

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sungurluoğlu Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına iki pompalı tüfekle giren 4 kişi, iş yeri sahibi N.K'yi etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın vitrinindeki altınları alarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine soygunun yapıldığı kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yeri çevresini güvenlik şeridi ile kontrol altına alırken dükkanda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden 3 özel ekip de soygunla ilgili çalışma yapmak üzere görevlendirildi.

Ekiplerin, zanlıları yakalamak üzere iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladığı öğrenildi.

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