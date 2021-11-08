Çorum'da Saklı cenneti "Yeşil Göl" OKA'nın hibe desteğiyle turizme kazandırıldı

Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Yeşil Göl, sahip olduğu doğal güzelliği ve çevresindeki bitki örtüsüyle yöre halkınca "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor.

Adını, suyunun renginin yanı sıra çevresindeki ormandan alan doğal göl, bir yandan çok sayıda balık türüne ev sahipliği yaparken, diğer yandan ormandan gelen kuş cıvıltılarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ziyaretçiler, göl kenarında piknik yaptıktan sonra patika yollardan yürüyerek, ağaç yaprakları nedeniyle neredeyse güneşin toprağa değmediği ormanı keşfetme imkanı buluyor.

- OKA'nın hibe desteğiyle turizme kazandırıldı

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Göl'ün turizme kazandırılması amacıyla Laçin Kaymakamlığı, Çorum İl Özel İdaresi, Laçin Belediyesi ve Laçin Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği ortaklığında hazırlanan 806 bin lira bütçeli projenin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (OKA) hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Uygulama döneminde yaşanan iş artışları sebebiyle bütçesi 1 milyon 560 bin 77 liraya yükselen projenin 955 bin 817 lirası Çorum İl Özel İdaresi, 604 bin 260 lirasının ise OKA tarafından karşılandığının belirtildiği açıklamada, "Sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile saklı cennet olarak tabir edilen Yeşil Göl, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle turizme kazandırıldı. Projenin fizibilite analizleri, peyzaj projesi, yerleşim planı ve metraj cetvelleri 2019 yılı OKA Teknik Destek Programı kapsamında hazırlandı. Akabinde, 2019 yılı OKA Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Yeşil Göl Projesi 14 ayda, 2021 yılında tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Projeyle bölgede doğa turizminin ve istihdamın canlandırılmasının hedeflendiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Laçin ilçesi sınırlarında Köse Dağı'nda orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşil Göl'ün mesire alanında restoran, kafeterya, bungalov, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapıldı. Laçin Yeşil Göl Mesire Alanı doğa sporları ve kamp faaliyetleri için dört mevsim doğayla iç içe olma imkanı sunmaktadır."

Öte yandan OKA, inşası tamamlanan Yeşil Göl için tanıtım videosu hazırladı. Göl çevresindeki sonbahar renklerine vurgu yapılan video, OKA'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.



