Çorum'da sokakta havaya ateş eden zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı (Çorum Haberleri)

Çorum'da pompalı tüfekle sokakta ateş eden suça sürüklenen iki çocuk zanlı, gözaltına alındı.

Çorum'da sokakta havaya ateş eden zanlılar kovalamaca sonucu yakalandı

Gülabibey Mahallesi'nde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Havaya ateş ettiği belirlenen suça sürüklenen çocuk şüpheliler Y.K. (16) ve Ö.C.A. (14), kovalamaca sonucu Kapaklı 35. Sokak'ta yanlarında bulunan pompalı tüfekle yakalandı.

Zanlılar, işlemler için polis merkezine götürüldü.

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