Çorum'da TIR kazası: Bir ölü
09.11.2025 11:30
Çorum'da TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Çevreyolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Kudret Ergan, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ergan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Mustafa T.'nin (30) kullandığı TIR, dün gece saatlerinde Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Kudret Ergan'a (38) çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Ergan, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
TIR sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.
