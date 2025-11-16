Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı

16.11.2025 14:54

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Fahri K.'nın kullandığı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında İlhami Ü'nün kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.

 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kübra Demir K, Almila K. ve Şeyma Nur Ü. yaralandı.

 

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

