Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı
16.11.2025 14:54
AA
Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Fahri K.'nın kullandığı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında İlhami Ü'nün kullandığı plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kübra Demir K, Almila K. ve Şeyma Nur Ü. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YASAL UYARI
ÇORUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇORUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.