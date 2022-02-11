Çorum'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 zanlı yakalandı.

Haberler - Çorum Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 12:42
Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 3 zanlının içinde bulunduğu araç, Sungurlu ilçesindeki polis uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 241 gram bonzai ele geçirildi.
Polis ekipleri, araçtaki 3 zanlıyı gözaltına aldı.
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