Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı (Çorum Haberleri)

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, zanlı polislerce yakalandı.

Haberler - Çorum Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 12:02

Çorum'da Vali Konağı önündeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler 1. Cadde'deki Vali Konağı önünde O.S. (19) ile H.Y.A. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada O.S. tabancasıyla 3 el ateş ederek, H.Y.A'yı kolu ve bacağından yaralayıp kaçtı.

Bu sırada aynı bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri, suç aleti ile birlikte yakaladıkları zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

Çorum Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Çorum Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ÇORUM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...