Çorum'da yol kenarında bulunan yaralı karaca tedaviye alındı

Haberler - Çorum Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:33
Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Kargı-Sinop kara yolunda bir karacanın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun, kurum veterineriyle birlikte yaralı hayvana müdahale etti.
Ağzından kan geldiği görülen karaca, ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Burada tedavisi süren hayvanın, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı bildirildi.
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