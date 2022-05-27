Çorum'daki kazada 3 kişi yaralandı

Çorum Haberleri - Anadolu Ajansı, Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. ağır yaralandı.



Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çorum Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

