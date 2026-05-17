Gelin-görümce kavgası kanlı bitti

Çorum 'da Gülabibey Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında misafir olarak gittikleri evde görümce C.K. ile gelinleri E.A. arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.