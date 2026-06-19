Otel önünde kanlı pusu
19.06.2026 11:16
Olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Çorum'da bir otelin önünde meydana gelen silahlı saldırıda K.K., iki bacağından vurularak yaralandı.
İnönü Caddesi’ndeki bir otelin önünde gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.
K.K.'ya henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu K.K. her iki bacağından yaralanırken, kurşunlardan bazıları otelin camına isabet etti.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı K.K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Diğer yandan olayda kullanıldığı değerlendiren bir tabanca, otluk alanda bulundu. İncelemenin ardından silaha el konulurken, polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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