Panelvan araç yan yattı
28.02.2026 15:37
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çorum’un Alaca ilçesinde panelvan araç yoldan çıkarak yan yattı.
Alaca ilçesi Alacahüyük köyünde trafik kazası meydana geldi.
Salim G.'nin kullandığı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ardından hastaneye kaldırıldı.
