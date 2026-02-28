Panelvan araç yan yattı

Alaca ilçesi Alacahüyük köyünde trafik kazası meydana geldi.

Salim G.'nin kullandığı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ardından hastaneye kaldırıldı.