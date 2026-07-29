Sahte polis tuzağıyla 1,5 milyon liralık vurgun girişimi

Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen 48 yaşındaki vatandaşın yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki para ve altınını alan şüpheli, polis operasyonuyla Çorum'da yakalandı.

İddiaya göre şüpheliler, mağduru telefonla arayarak kimlik bilgilerinin suç örgütü tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Sözde soruşturma kapsamında evde bulunan para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini söyleyen şüpheliler, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki altın ve nakit paranın kendilerine teslim edilmesini sağladı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, para ve altınları teslim alan kişinin M.C. (25) olduğunu belirledi.

Çorum'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ele geçirilen para ve ziynet eşyalarına el konuldu.

Ele geçirilen para ve altınların sahibine teslim edileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.