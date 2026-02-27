Şizofreni hastası babasıyla tartıştı, anne ve anneannesini rehin aldı
27.02.2026 09:45
Şizofreni hastası M.U., anne ve anneannesini rehin aldı.
Çorum'da bir şizofreni hastasının anne ve anneannesini rehin almasının üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri devreye girdi.
Olay Kale mahallesi, Mutlu caddesindeki bir evde gerçekleşti. Şizofreni hastası M.U., evlerinde babasıyla tartışma yaşadı.
Tartışmadan sonra annesi G.U. ve anneannesi G.Ü.'yü evde rehin aldığı bilgisinin verilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
M.U.'nun polis ekiplerinin ısrarlarına rağmen kapıyı açmaması üzerine, itfaiye ekipleri daire kapısını kırarak açtı.
İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, M.U.'yu biber gazı kullanarak durdurarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.U., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştıema Hastanesi'ne götürüldü.
Biber gazından etkilenen anne ve anneanne de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, gazdan etkilenen bir itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.
YASAL UYARI
ÇORUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇORUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.