Şizofreni hastası babasıyla tartıştı, anne ve anneannesini rehin aldı

Ekipler, M.U.'yu biber gazı kullanarak durdurarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.U., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştıema Hastanesi'ne götürüldü.

Biber gazından etkilenen anne ve anneanne de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, gazdan etkilenen bir itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.