Soba yangını can aldı
04.01.2026 13:13
İHA
Çorum’un Bayat ilçesinde bir evde sobadan yangın çıktı. Yangında ev sahibi hayatını kaybetti.
Yatukçu Mahallesi'nde Erdoğan Şirin'e ait evde yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları ve alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde Şirin'i baygın halde buldu.
İtfaiye erleri tarafından alevlerin arasından çıkartılan yaralı, Bayat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdoğan Şirin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
YASAL UYARI
ÇORUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇORUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.