Trafik levhasına çarparak durabildi. 5 yaralı
20.03.2026 14:14
Araç, trafik levhasına çarparak devrildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ömer H.'nin (48) kullandığı otomobil, Sincan köyü mevkisinde yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Selin H. (12), Sena H. (18), Şengül H. (44) ve Abdullah O. (17) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
