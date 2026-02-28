Uyuşturucuyla yakalandı, gözaltına alındı

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtaki iki şahsın üzerinde, şüphe üzerine arama yapıldı.

Aramada 10,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahıslardan birinin 'uyuşturucu madde satın almak, içmek, bulundurmak" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.