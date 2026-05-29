Yaşlı adamın kiraz uğruna feci ölümü
29.05.2026 14:36
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde kiraz toplamak ağaca çıkan yaşlı adam dengesini kaybedip demir korkulukların üzerine düşerek can verdi.
Osmancık ilçesi Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde kiraz toplamak için ağaca tırmanan 72 yaşındaki Mustafa Gök, dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düştü.
Demir korkuluklar vücuduna saplanan Mustafa Gök ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
YASAL UYARI
ÇORUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇORUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.