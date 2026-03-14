Yıkılan duvarın altında kaldı, parmakları koptu
14.03.2026 14:26
Tahıl deposunun duvarı yükleme sırasında yıkıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde tahıl deposunun duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan iki kişiden birinin parmakları koptu.
İlçeye bağlı Boğaziçi köyünde C.Ö.'ye ait tahıl deposunun duvarı, yükleme yapıldığı sırada yıkıldı.
Bu sırada depoda bulunan M.Ö. (18) ile M.Ö. (14) duvarın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla duvarın altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Duvar yıkıldığı sırada elini buğday yükleme makinesine kaptıran ve parmakları kopan yaralılardan 14 yaşındaki M.Ö., buradaki müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
YASAL UYARI
ÇORUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇORUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.