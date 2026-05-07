Yurttaki 77 öğrenci zehirlendi

07.05.2026 15:24

DHA

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum'da kız öğrenci yurdundaki 77 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Sungurlu ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, dün sabah karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 

 

Öğrencilerden 35’i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Diğer öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

 

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayın nedeninin belirlenebilmesi için kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtildi. Yurtta yemeklerden ve sudan alınan numuneler, analiz için Çorum İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

 

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. 

