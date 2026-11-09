Çorum'da çıkan yangında anne ve 2 oğlu dumandan etkilendi

Akkent Mahallesi Akkent 4. Cadde'de bulunan 4 katlı binanın birinci katında, Y.G.'ye ait dairede buzdolabının elektrik kablosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Y.G. ve eşi D.G'nin evde bulunmadığı sırada yangını fark eden çiftin kızı G.K, oğulları T.K. ve B.K. ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bu sırada dumandan etkilenen G.K. ile iki oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hafif çaplı hasar oluştu.