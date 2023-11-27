Çorum'da ikamette çıkan yangın söndürüldü

Gulabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak’taki apartman dairesinde, soba bacasından kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.