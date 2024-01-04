Çubuk’ta sanayi sitesinde yangın

Çubuk’a bağlı Cumhuriyet Mahallesindeki Çubuk Sanayi Sitesinde ağaç işleme imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan bir mobilya imalathanesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.



Yangında, Hasan K. isminde bir vatandaş dumandan dolayı etkilenirken, imalathanede yer alan malzemeler dışarıya çıkartıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Çubuk itfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, imalathanede soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.