Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfı'nda kurban vekaleti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet etti.

Haberler - ntv.com.tr 08.07.2022 - 12:28 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 12:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Diyanet Vakfı'nda kurban vekaleti

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfına verdi.

Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu." ifadelerine yer verdi.

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