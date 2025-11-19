D-100'de araba çarptı, metrelerce savruldu
19.11.2025 09:27
İHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde bir ceset bulundu. Cesedin, araç çarpması sonucu metrelerce savrulduğu belirlendi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde feci bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolunun Büyükkarıştıran beldesi mevkisinde gece saatlerinde geçen sürücüler, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan Abdurrahman Keş'in (59) yaşamını yitirdiği tespit edildi.
METRELERCE SAVRULDU
Yapılan incelemede bir aracın çarpması sonucu Abdurrahman Keş'in metrelerce uzağa savrulduğu, iki ayakkabısının da farklı noktalarda bulunduğu tespit edildi.
Haber verilmesi üzerine Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden olay yerine gelen adamın yakınları sinir krizi geçirdi.
KAÇAN ARABA ARANIYOR
Jandarma ekipleri, bir aracın Abdurrahman Keş'e çarpıp olay yerinden uzaklaştığını değerlendiriyor. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.