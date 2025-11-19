D-100'de araba çarptı, metrelerce savruldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde feci bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, D100 kara yolunun Büyükkarıştıran beldesi mevkisinde gece saatlerinde geçen sürücüler, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan Abdurrahman Keş'in (59) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

METRELERCE SAVRULDU

Yapılan incelemede bir aracın çarpması sonucu Abdurrahman Keş'in metrelerce uzağa savrulduğu, iki ayakkabısının da farklı noktalarda bulunduğu tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden olay yerine gelen adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

KAÇAN ARABA ARANIYOR

Jandarma ekipleri, bir aracın Abdurrahman Keş'e çarpıp olay yerinden uzaklaştığını değerlendiriyor. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.