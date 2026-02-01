Damat kayınbabasına ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damat Adem Ü. husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet K. ve kayınbiraderi Halil Can K. ile karşı karşıya geldi. Belindeki silahı çeken damat, kurşun yağdırdı.

Damadın tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Mermiler ayrıca, iş yerlerine ve araçlara da isabet etti.

Şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaştı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.