Damper yüksek gerilim hattına temas etti, sürücü akıma kapılıp öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Özbağ beldesinde meydana geldi.

Bir şirkette çalışan kamyon sürücüsü Üçler Irmak, adresi getirdiği çakılı boşaltmak için dorseyi havaya kaldırdı.

Bu sırada dorse yüksek gerilim kablosuna temas etti. Kamyonun sürücüsü Irmak, akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Irmak, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üçler Irmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Irmak'ın cenazesi ikindi vakti Kırşehir'de toprağa verildi.