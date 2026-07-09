Dayısını palayla öldürdü

Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde Enes Kara ile dayısı İbrahim Kara arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Enes Kara, yanındaki palayla dayısı İbrahim Kara’yı yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, uyarılara uymayan şüpheli Enes Kara’yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Enes Kara ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor