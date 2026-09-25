Define aramak için evin içine 25 metrelik çukur kazdılar

Şanlıurfa ’nın Eyyübiye ilçesinde bir evin içinde kaçak kazı yaparak define aradığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaları sırasında E.G. ve M.K.’nin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

KAZI VE HAVALANDIRMA EKİPMANLARI BULUNDU

Evde yapılan aramada balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.