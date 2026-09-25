Define aramak için evin içine 25 metrelik çukur kazdılar
25.09.2026 13:46
Evin içinden 25 metrelik çukur kazan 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa’da bir evde izinsiz define arayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur açılan evde kazı ve havalandırma ekipmanları bulundu.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir evin içinde kaçak kazı yaparak define aradığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 25 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışmaları sırasında E.G. ve M.K.’nin izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
KAZI VE HAVALANDIRMA EKİPMANLARI BULUNDU
Evde yapılan aramada balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.