Değeri tam 40 milyon lira. Sahile vuran paketten kilolarca uyuşturucu çıktı
12.05.2026 10:12
Ele geçirilen uyuşturucular, valilik tarafından sahilde sergilendi.
Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran şüpheli bir paketten piyasa değeri 40 milyon lira olan 40 kilogram macun esrar ele geçirildi.
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetim çalışmaları sürüyor.
Ekipler tarafından Keşefli Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş şüpheli bir paket tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemelerde paket içerisinde 40 kilogram macun esrar bulunduğu belirlendi.
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan uyuşturucuya el konuldu.
Olayla ilgili Alanya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.