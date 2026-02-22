Denetimden kaçtılar ama cezadan kaçamadılar. 169 bin lira ceza kesildi

Samsun-Ordu Karayolu'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Karayolları Denetim İstasyonu’na (kantar) girmeyen araçlara yönelik çalışma inceleme başlatıldı.

Kantar görevlilerinin bildiriminde plakaları kapalı ve köprü ayağı taşıyan 3 TIR'ın denetime girmeden Ordu istikametine seyir halinde olduğu bilgisi üzerine trafik polisleri harekete geçti.

Durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen 3 araç sürücüsüne plakaları köpükle kapatmak, özel izin belgesi almadan trafiğe çıkmak ve muayenesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 84 bin 307 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca denetime girmediği tespit edilen 3 araca da ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar boyunca trafik güvenliğini tehlikeye atan ve denetimden kaçan araçlara toplan 169 bin 597 lira cezai işlem uygulandı.