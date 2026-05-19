Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne rüşvet baskını
19.05.2026 16:23
Tutuklananlar arasında kurum şefi ve infaz memurları da bulunuyor.
Aksaray'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu yapıldı. Operasyonda dokuz kişi tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aksaray Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu düzenlendi.
Baskınlarda; aralarında kurum müdürü, kurum şefi, infaz koruma memurlarının da olduğu toplam 10 şüpheli, gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen para ve altınlara el konulurken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden dokuzu tutuklandı.