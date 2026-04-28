Denizde ölü bulunmuşlardı. Kimlikleri belli oldu
28.04.2026 08:26
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında denizde iki erkek cesedi bulundu. Cansız bedenlerin Akin Acar ve Halil Çelik'e ait olduğu belirlendi.
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak Koyu mevkisinde vatandaşlar, dün saat 14.20 sıralarında denizde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu gördü. Durum Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirildi.
Ekipler iki kişinin cansız bedenini bota alarak kıyıya çıkardı.
Cesetlerin 70 yaşındaki Akin Acar ve 66 yaşındaki Halil Çelik'e olduğu tespit edildi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.