Denize düşen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti
17.11.2026 16:37
Son Güncelleme: 17.11.2026 16:37
Sudaki aracın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde denize düşen beton mikserinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mersin-Antalya kara yolunun Yenikaş mevkisinde Onur Kara'nın (29) kullandığı beton mikseri şarampole devrildi.
Eğimli arazide yuvarlanan araç, denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, arazide hareketsiz yatarken bulunan Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Beton mikserinin sudan çıkarılması için çalışmalar sürüyor.