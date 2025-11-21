Denizli duvar resimleriyle güzelleşiyor

Babadağ’ın doğal güzelliklerini tanıtmak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla duvarları eşsiz manzara resimleriyle süslediklerini belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Babadağ bizim en büyük sevdamız. İlçemizin kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini yansıtan duvar resimlerimizdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Babadağ’ı birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.