Denizli duvar resimleriyle güzelleşiyor

21.11.2025 09:09

Denizli duvar resimleriyle güzelleşiyor
IHA

İHA

Babadağ Belediyesi tarafından ilçenin estetik görünüme kavuşması amacıyla boş duvarlara yörenin doğal güzelliklerini yansıtan resimler yapılıyor.

Babadağ’ı estetik bir görünüme kavuşması amacıyla Babadağ Belediyesi tarafından boş duvarlar renklendiriliyor. Boş duvarların oluşturduğu görüntü kirliliğini kapatmak için yörenin doğal güzelliklerini yansıtan resimler duvarlara yapılıyor.

IHA

Babadağ’ın doğal güzelliklerini tanıtmak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla duvarları eşsiz manzara resimleriyle süslediklerini belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Babadağ bizim en büyük sevdamız. İlçemizin kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini yansıtan duvar resimlerimizdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Babadağ’ı birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

BABADAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BABADAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.