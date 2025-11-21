Denizli duvar resimleriyle güzelleşiyor
21.11.2025 09:09
İHA
Babadağ Belediyesi tarafından ilçenin estetik görünüme kavuşması amacıyla boş duvarlara yörenin doğal güzelliklerini yansıtan resimler yapılıyor.
Babadağ’ı estetik bir görünüme kavuşması amacıyla Babadağ Belediyesi tarafından boş duvarlar renklendiriliyor. Boş duvarların oluşturduğu görüntü kirliliğini kapatmak için yörenin doğal güzelliklerini yansıtan resimler duvarlara yapılıyor.
Babadağ’ın doğal güzelliklerini tanıtmak ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla duvarları eşsiz manzara resimleriyle süslediklerini belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Babadağ bizim en büyük sevdamız. İlçemizin kültürünü, tarihini ve doğal güzelliklerini yansıtan duvar resimlerimizdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Babadağ’ı birlikte güzelleştiriyoruz" dedi.
