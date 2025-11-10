Denizli'de yangın: 2 ev kullanılmaz hale geldi

Denizli'de anne ve oğulun yaşadığı bitişik evde henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın meydana geldi. Yangın sonucu iki evde kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bitişik halde olan 2 evdeki yangını yoğun çabaların ardından kontrol altına aldı. Yangın sonucu 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Bulunduğu ev ile bitişik halde olan oğlu İbrahim Y. dumanları fark etmesinin ardından annesi Emine Y.'yi evden çıkararak yangından uzaklaştı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişik olan 2 evi sardı.

Yangın , Çal ilçesi Dayılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenden ötürü Emine Y.'nin bulunduğu evden dumanlar yükseldi.

YASAL UYARI

ÇAL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇAL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.