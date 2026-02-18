Denizli'de sağanak can aldı
18.02.2026 13:11
Denizli'de debisi yükselen derede suya kapılan kişi öldü.
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen 47 yaşındaki Bayram Kök yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Bayram Kök (47), gece yürüdüğü sırada suyu yükselen Kanlıçay Deresi'ne düşerek akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kök'ün cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulundu.
Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
